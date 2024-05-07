İzmir'de TIR'ın altında kaldı

İzmir Halkapınar Mahallesi Gıda Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Birgül Kodaloğlu ışıkta bekleyen araçların önünden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hareket eden TIR, kör noktada kalan Kodaoğlu'nu fark etmeyerek ilerledi. TIR'ın altında kalan talihsiz kadını gören vatandaşlar, TIR sürücüsünü durdurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kodaloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kodaloğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TALİHSİZ KADININ SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, Birgül Kodaloğlu'nun hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, Kodaoğlu yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, TIR bir anda hareket ediyor. Talihsiz kadın TIR'ın altında kalıyor. Daha sonra TIR sürücüsü çevredekilerin uyarısı üzerine duruyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.