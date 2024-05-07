- Yaşam

İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne yoğun ilgi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF) sona erdi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından hayata geçirilen festival, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne yoğun ilgi mask
İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne yoğun ilgi
İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne yoğun ilgi
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AKM’de gerçekleşen İstanbul Dijital Sanat Festivali 4. yılında da ; dijital sanatlar alanında önemli isimleri, ulusal ve uluslararası 50’den fazla sanatçıyı İstanbullu sanatseverlerle buluşturdu.

İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne yoğun ilgi

Küratörlüğünü Rahim Ünlü, Samed Karagöz, Julie Walsh, Niyazi Erdoğan ve Türkiye’nin ilk yapay zeka küratörü olan Avind’in üstlendiği festival; sanatçıların yanı sıra iş dünyasından da başarılı isimlere ; çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, söyleşilere, tiyatro oyunlarına, işitsel ve görsel performanslara ev sahipliği yaptı. İstanbul Dijital Sanat Festivali; dört gün boyunca, her yaş grubundan ziyaretçi ağırladı.

İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne yoğun ilgi

MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Direktörü Dr. Nabat Garakhanova festivalle ilgili olarak “Hayalimizi gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu bir kez daha yaşadık.

İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne yoğun ilgi

Bu hayalimize ortak olan ve bize destek veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere, tüm sponsorlarımıza, bu festivalin hayata geçirilmesinde en çok emeği olan küratörlerimize, sanatçılarımıza ve festivalimize ilgi gösteren tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum’ dedi.

İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne yoğun ilgi

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07 May 2024 - 06:24 İstanbul- Yaşam

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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