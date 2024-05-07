İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne yoğun ilgi

AKM’de gerçekleşen İstanbul Dijital Sanat Festivali 4. yılında da ; dijital sanatlar alanında önemli isimleri, ulusal ve uluslararası 50’den fazla sanatçıyı İstanbullu sanatseverlerle buluşturdu.

Küratörlüğünü Rahim Ünlü, Samed Karagöz, Julie Walsh, Niyazi Erdoğan ve Türkiye’nin ilk yapay zeka küratörü olan Avind’in üstlendiği festival; sanatçıların yanı sıra iş dünyasından da başarılı isimlere ; çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, söyleşilere, tiyatro oyunlarına, işitsel ve görsel performanslara ev sahipliği yaptı. İstanbul Dijital Sanat Festivali; dört gün boyunca, her yaş grubundan ziyaretçi ağırladı.

MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Direktörü Dr. Nabat Garakhanova festivalle ilgili olarak “Hayalimizi gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu bir kez daha yaşadık.

Bu hayalimize ortak olan ve bize destek veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere, tüm sponsorlarımıza, bu festivalin hayata geçirilmesinde en çok emeği olan küratörlerimize, sanatçılarımıza ve festivalimize ilgi gösteren tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum’ dedi.