Enerji devleri İzmir’de buluşuyor

Temiz enerji sektörüne ev sahipliği yapacak olan Wenergy fuarında, enerji ekipman tedarikçileri, mühendislik ve Ar-Ge firmaları, otomotiv sektörü, elektrikli araçlar, şarj ekipmanları, enerji depolama firmaları, e-mobilite kuruluşları, lojistik başta olmak üzere enerji ile ilgili en güçlü üretici firmalar inovatif ürün ve teknolojilerini sergileyecekler. 300'u aşkın sektörü bir araya getirecek Wenergy-2.Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı'nda birçok yabancı ülkeden katılım bekleniyor.

BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural “Temiz enerjinin yaygınlaştırılmasıyla doğayı, çevreyi koruyabileceğiz. Aynı zamanda ekonomik etkisi de yadsınamaz. Sürdürülebilir enerjinin yaygınlaştırılması enerji ithalatımızı azaltarak, cari açığı düşürecek, milyonlarla ifade edilen döviz, ülkemiz ekonomisine kazandırılacak. Biz de BİFAŞ Fuarcılık olarak bu alanda elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu yıl 2’cisi düzenlenecek olan Wenergy ve We-Cycle fuarları ülkemiz açısından hem ekolojik hem de ekonomik anlamda çok kıymetli organizasyonlar’’

Elektrik enerjisi kurulu gücünü 2023 yılında 100 bin Megawat üzeri bir seviyeye çıkartan Türkiye'de; yenilenebilir enerji kaynakları yüzde 54'lük paya sahip. Türkiye, Ulusal Eylem Planı’na göre; elektrik enerjisi kurulu gücünü 2035 yılında 190 bin MW'a, yenilenebilir kaynakların payını ise yüzde 65 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. 2035 yılına kadar kurulu güç artışının yüzde 74,3'ü rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarından oluşacak. Wenergy-1.Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Kongresi, alanında en yetkin uzmanların ve enerji şirketlerinin katılımına sahne olacak. Sektörün önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak katılacağı kongrede; katılımcılar bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, temiz enerji konusuna ışık tutacak.