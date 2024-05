Anneler Günü için neler alınabilir?

12 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü için D&R; sonsuz sevgi, özveri ve gayretleriyle ilham kaynağı olan annelerin farklı zevklerine hitap edecek bir hediye listesi hazırladı. Listede kütüphanesini zenginleştirecek kitap arayılında olanlardan teknolojiyi yakından takip edenlere, kişisel gelişime meraklı annelerden müzik tutkunlarına kadar sayısız seçenek bulunuyor. İşte D&R’ın anneler günü hediye seçkisi…

Hem annelere hem yeni anne olacaklara

Gertrude Stein’in edebiyattaki yerleşik kurallara cesurca meydan okurken işçi sınıfından üç kadının hayatına odaklandığı “Üç Hayat”, milenyumun ilk edebiyat yıldızı Zadie Smith’in tüm dünyada yankı uyandıran ödüllü romanı “İnci Gibi Dişler”, annenize hediye edebileceğiniz son zamanların en iyi eserleri arasında. Sevmenin psikoloji aracılığıyla temeline inen klasik eser “Sevme Sanatı” ve bir çocuğun bütün gelişim evrelerini detaylarıyla incelen “Çocuk Psikolojisi” ise yeni anne olacaklara rehberlik edecek kitaplardan.

Anneniz müzik tutkunu ise plak ve pikapsız olmaz

Süperstar Ajda Pekkan’ın en sevilen parçalarının bir arada bulunduğu “Diva”, jazz müziğin en etkili isimleri Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong’un işbirliğinden doğan “Ella and Louis”, ABBA’nın popüler şarkılarının yer aldığı dünyaca ünlü müzikal film “Mamma Mia! Here We Go Again” albümü; sevdiği müzik türüne göre annenize hediye edebileceğiniz plaklardan. Bluetooth özellikli Lenco Classic Phono TT-110 ve vintage tasarımıyla dikkat çeken ahşap Crosley Voyager da müzik tutkunu annenizin plaklarının keyfini doyasıya çıkarması için üstün kaliteye sahip pikaplardan sadece bir kaçı.

Anneniz için bir imzanız olsun

Scrikss’in 50. yılını kutlamak için özel ürettiği Heritage kalem serisinden altın dolma kalem, Scrikss cep ajandası ve tükenmez kalem seti, liderlik ve kişisel gelişim alanında önde gelen isimlerden John C. Maxwell’in “İçinizdeki Lideri Geliştirmek” adlı kitabı; iş disiplini ve özverisiyle başarısına başarı katan anneniz için ideal.

Teknolojik annelere

E-kitap okuma ve not alma işlevlerini birlikte sunan Kobo Sage e-okuyucu sayesinde anneniz favori kitaplarını istediği yere, istediği zaman rahatça taşıyıp sayfalarına not alabilecek. Cep boy tasarımı sayesinde taşıma kolaylığı sunan ve capcanlı renkleriyle dikkat çeken INSTAX Pal kamerası, klasik tasarımı ve selfie moduna çevirebileceğiniz lens özelliğiyle Instax Square SQ40, en güzel anlarını elle tutulabilir bir gerçeğe dönüştürmesi için annenizin yanında olmaya değer hediyeler.

Kitap önerileri

Üç Hayat, Gertrude Stein 167,75 TL

İnci Gibi Dişler, Zadie Smith 181,05 TL

Sevme Sanatı, Erich Fromm 120,75 TL

Çocuk Psikolojisi, Haluk Yavuzer 165,85 TL

Plak ve pikap önerileri

Ajda Pekkan Diva Plak 620,95 TL

Ella And Louis Voucher Limited Edition 887,45 TL

Mamma Mia! Here We Go Again - The Movie Soundtrack Plak 930,70 TL

Lenco Classic Phono TT-110 Hoparlörlü Bluetooth Kırmızı Pikap 3.499,00 TL

Crosley Voyager -2 Way Bluetooth Pikap Navy Blue 4.499,00 TL

Kırtasiye önerileri

Scrikss Heritage Siyah Altın Dolma Kalem 3.499,00 TL

Scrikss Hakiki Soft Deri Cep Ajandası Kırmızı 1.873,90 TL

Scrikss 33 Lacivert Tükenmez ve Versatil Kalem Seti 379,90 TL

John C. Maxwell, İçinizdeki Lideri Geliştirmek 127,75 TL

Elektronik ürün önerileri

Kobo Sage E-Kitap Okuma Cihazı 10.449,00 TL

Fujifilm Instax Pal Ex D Eu Dijital Kamera - Pembe 3.599,00 TL

Instax Square SQ40 Fotoğraf Makinesi 5.199,00 TL

“Bu hediyelere D&R mağazaları ve dr.com.tr’den ulaşabilirsiniz”