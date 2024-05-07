Hatay’da hak sahiplerine itiraz

Hatay Valiliği, depremzedelerin deprem konutu hak sahipliği itirazına ilişkin açıklamada bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 26 Mart'ta açılan deprem konutu ek başvuru sonuç itirazlarının e-devlet üzerinden ya da 81 ildeki AFAD il müdürlüklerinden gerçekleştirilebileceği belirtilirken, itiraz için 18 başvuru noktasının kurulduğu, 7 Mayıs'ta başlayacak itiraz süresinin, 22 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.