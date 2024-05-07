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Hatay’da hak sahiplerine itiraz

Hatay Valiliği, deprem felaketinde evleri yıkılan veya hasarlı durumda olan afetzedelerin hak sahipliği ek başvuru sonuçlarına itirazları için 15 gün süre tanındığını açıkladı.

Hatay’da hak sahiplerine itiraz mask

Hatay Valiliği, depremzedelerin deprem konutu hak sahipliği itirazına ilişkin açıklamada bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 26 Mart'ta açılan deprem konutu ek başvuru sonuç itirazlarının e-devlet üzerinden ya da 81 ildeki AFAD il müdürlüklerinden gerçekleştirilebileceği belirtilirken, itiraz için 18 başvuru noktasının kurulduğu, 7 Mayıs'ta başlayacak itiraz süresinin, 22 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.

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07 May 2024 - 02:37 DHA Hatay- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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