Hatay Valiliği, depremzedelerin deprem konutu hak sahipliği itirazına ilişkin açıklamada bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 26 Mart'ta açılan deprem konutu ek başvuru sonuç itirazlarının e-devlet üzerinden ya da 81 ildeki AFAD il müdürlüklerinden gerçekleştirilebileceği belirtilirken, itiraz için 18 başvuru noktasının kurulduğu, 7 Mayıs'ta başlayacak itiraz süresinin, 22 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.
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Hatay’da hak sahiplerine itiraz
Hatay Valiliği, deprem felaketinde evleri yıkılan veya hasarlı durumda olan afetzedelerin hak sahipliği ek başvuru sonuçlarına itirazları için 15 gün süre tanındığını açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.