Tekerlekli Sandalye Şampiyonası’nda kura

Toplamda 21 ülkeden 44 takım ve 140 sporcunun yer alacağı bu dev organizasyonda sporcular kadınlar, erkekler, gençler ve Quad kategorilerinde mücadele verecek. Türkiye organizasyona erkekler ve Quad kategorilerinde dahil olacak.

Sinem Oğuz’un kaptanlığını yaptığı Quad Milli Takımı'nda dünya 12 numarası Ahmet Kaplan, dünya 15 numarası Ali Ataman, dünya 18 numarası Uğur Altınel ve dünya 33 numarası Fatih Karataş mücadele edecek. Selahattin Alptekin’in kaptanlığını yaptığı Tekerlekli Sandalye Erkekler Milli Takımı'nda ise Emirhan Toper, Hakan Güngör, Hüseyin Erkan Çelik ve Turan Akalın yer alacak.

Tekerlekli Sandalye Erkekler Dünya 1 numarası İngiliz tenisçi Alfie Hewett, Tekerlekli Sandalye Kadınlar Dünya 1 numarası Hollandalı tenisçi Diede De Groot, Tekerlekli Sandalye Genç Kızlar Dünya 1 numarası Fransız tenisçi Ksenia Chasteau’nun da korta çıkacağı organizasyon tekerlekli sandalye tenisinin en üst seviye sporcularının takımları için mücadelesine sahne olacak.

Megasaray Tenis Akademi’nin toprak kortlarında gerçekleşecek bu büyük organizasyonda Türkiye Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Takımı; Hollanda, Şili ve Sri Lanka ile aynı grupta yer alıyor.

Türkiye Quad Milli Takımı ise Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’nın yer aldığı grupta mücadele edecek.

Yarın saat 11.45’te başlayacak karşılaşmada Türkiye Quad Milli Takımı; ABD ile karşılaşacak. Saat 12.45’te başlayacak Tekerlekli Sandalye Erkekler karşılaşmalarında ise Türkiye'nin rakibi Hollanda olacak.