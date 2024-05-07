- Gündem

Otomobilin çarptığı kardeşlerden biri öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kardeşlerden Doruk Erdoğan (8) hayatını kaybetti, Belinay Erdoğan (7) ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otomobilin çarptığı kardeşlerden biri öldü
Video için play'e tıklayın

Antalya Güllerpınarı Mahallesi’nde meydana gelen kazada F.Ü. (38) yönetimindeki 07 BPJ 658 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan ve kız kardeşi Belinay Erdoğan’a çarptı. İki kardeş metrelerce savrulurken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doruk Erdoğan ve Belinay Erdoğan ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Doruk Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Belinay Erdoğan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, otomobil sürücüsü F.Ü gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

# Antalya, Güllerpınarı, Kaza, Trafik, ile, bir, Polis, ISE, meydana, edildi, Güvenlik

07 May 2024 - 02:09 DHA Antalya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL