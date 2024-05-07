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Erdoğan, İsmail Heniyye ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

Erdoğan, İsmail Heniyye ile telefonla görüştü mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık. Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik. Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum’’ ifadelerini kullandı.

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07 May 2024 - 02:02 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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