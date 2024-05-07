Diyarbakır'da bıçaklı kavga

Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde bulunan Yaşar Kemal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.O.Ç., 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.O.Ç., ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.