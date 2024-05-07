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Diyarbakır'da bıçaklı kavga

Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bıçaklı kavga
Diyarbakır'da bıçaklı kavga
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Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde bulunan Yaşar Kemal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.O.Ç., 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.O.Ç., ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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07 May 2024 - 01:07 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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