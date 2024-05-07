Bursa'da korkutan yangın

Bursa, Kurşunlu mahallesindeki 2 katlı bir binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki binaya daha sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 3 ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.