Bursa'da korkutan yangın

Bursa, Kurşunlu mahallesindeki 2 katlı bir binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki binaya daha sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 3 ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.