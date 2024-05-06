42 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bir lastik bot içerisinde bulunan 10'u çocuk 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik komutanlığına dün saat 15.30'da Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10'u çocuk 42 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.