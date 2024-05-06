Hamas ateşkes önerisini kabul etti

El Cezire'nin haberine göre Hamas'tan yapılan açıklamada "Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye, Katar Başbakanı ve Mısır İstihbarat Bakanı'na telefon açarak Hamas'ın ateşkes anlaşmasıyla ilgili önerilerini onayladığını bildirdi" denildi.