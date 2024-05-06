06 May 2024 - 20:11- Dünya G:

Hamas ateşkes önerisini kabul etti

Hamas, İsrail'in ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Hamas ateşkes önerisini kabul etti mask

El Cezire'nin haberine göre Hamas'tan yapılan açıklamada "Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye, Katar Başbakanı ve Mısır İstihbarat Bakanı'na telefon açarak Hamas'ın ateşkes anlaşmasıyla ilgili önerilerini onayladığını bildirdi" denildi.

# Hamas, ısraıl, Ateşkes

06 May 2024 - 20:11 - Dünya

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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