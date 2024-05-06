El Cezire'nin haberine göre Hamas'tan yapılan açıklamada "Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye, Katar Başbakanı ve Mısır İstihbarat Bakanı'na telefon açarak Hamas'ın ateşkes anlaşmasıyla ilgili önerilerini onayladığını bildirdi" denildi.
06 May 2024 - 20:11- Dünya Güncelleme:
Hamas ateşkes önerisini kabul etti
Hamas, İsrail'in ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.