"Aboneler İSKİ hizmetlerinden daha verimli faydalanacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"Yapmış olduğumuz yatırımların yarıştırılacağı bir beş yıl yok"



İSKİ'nin başarılarından söz eden İmamoğlu, “İnanın ifade etmekten artık geri durmuyorum; geçtiğimiz dönem yapmış olduğumuz yatırımların yarıştırılacağı bir 5 yıl yok. Bizim çok ileride olduğumuzu düşünüyorum. Çok başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Ve kırdığımız bu hizmet üretim, yatırım rekorlarını İstanbul'da yeni dönemde de devam ettireceğiz. İSKİ'nin de kendi özel sayfasında hassas ve değerli bir durum vardır. O da yaptığı yatırımlarda, özellikle altyapıda rekor seviyede bir dönemi başarmıştır. Ve gerçekten bütçe zorluklarıyla da başarmıştır” ifadelerini kullandı.

"7 milyon abonenin mutluluğu anlamına geliyor"



Teknolojik dönüşüm ile ulaşılacak hedeflere değinen İmamoğlu, "“Öncelikle abonelerin İSKİ hizmetinden daha hızlı ve daha verimli faydalanabilmelerini sağlamak… Bu, 7 milyon abonenin mutluluğu anlamına geliyor. İkinci olarak; İSKİ bilgi sistemlerinin kesintisiz ve daha hızlı çalışmasını sağlamak. Ve bu da tabii etkili ve verimli bir şekilde iş üretmesini sağlayacak bir amaca hizmet ediyor. Üçüncü olarak da eski bilgi sistemlerinin, özellikle siber güvenlik alanındaki eksiklerini gidermek. İSKİ Genel Müdürlük Kampüsü'nde kurulan sistemin bir de birebir yedeğini kurma konusundaki çalışmalarımız da çok önemlidir. Afet durumunda bu olmadığı takdirde, büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Özellikle deprem afeti, burada en önemli endişemiz. Bu konuda yatırım yapmamız gerekiyordu. İSKİ sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlayacak ortamında sağlandığı bir yatırım oldu” şeklinde konuştu.