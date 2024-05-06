İYİ Parti Grup Başkanvekilleri belli oldu

İYİ Parti, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekilliği için seçim gerçekleştirdi. Yapılan seçimlerin sonucunda İYİ Parti'nin yeni grup başkan vekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez oldu.
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İYİ Parti'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkan Vekilliği görevlerine Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez seçildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.