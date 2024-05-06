Nikah masasında dua tartışması

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir nikah törenine katılan bir kişinin tören öncesinde dua etmek istemesine nikah memuru tarafından engel olunması, tartışmalara yol açtı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından "’Resmi dairede dua olmaz' diyenler, seçim sürecinde 'işimiz gücümüz Türkiye' diyerek vatandaşlardan oy istemişti. Keşke bu toprakların değerlerini öğrenerek yola çıksaydınız. Zira bu memleketin her bir karışında insanımız özgürce dualarını edebilir" notuyla paylaştı.

Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda tören düzenlendi. Nikah töreni öncesi bir kişi, mikrofonu eline alarak dua etmek istedi. Bu sırada nikah memuru, "Beyefendi, burası bir resmi daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz, resmi nikah kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz" diyerek, engelledi. Mikrofon elinden alınan hoca, yine de duasını etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tartışma yarattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından "Resmi dairede dua olmaz' diyenler, seçim sürecinde 'İşimiz gücümüz Türkiye' diyerek vatandaşlardan oy istemişti. Keşke bu toprakların değerlerini öğrenerek yola çıksaydınız. Zira bu memleketin her bir karışında insanımız özgürce dualarını edebilir" ifadeleriyle paylaştı.

Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.