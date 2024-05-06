Ankara Kent Konseyi’nden Başkan Şahin’e Ziyaret

Ankara Kent Konseyi üyeleri, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'i ziyaret etti. Heyeti Musiki Muallim Mektebi’nde ağırlayan Başkan Şahin, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Şahin, “Kent konseylerini daha önce kağıt üzerinde bilirdik. Ancak Ankara Kent Konseyi ile birlikte ortak akılla kente büyük katkılar sağladınız. Örnek çalışmalarınızın Mamak Belediyesi’nde bizlere ışık tutacağına inanıyoruz” dedi. Şahin, Mansur Yavaş belediyeciliğini çok önemsediklerinin altını çizerek, bu anlayışın gelecekte üniversitelerde tez konusu olarak verileceğini kaydetti.

Heyet, Musiki Muallim Mektebi’nde bulunan Müzik Müzesi ve Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ni gezdi. Heyetin ziyaretinde Başkan Şahin’e Başkan Yardımcısı Ertan Işık da eşlik etti.