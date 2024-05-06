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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 16.30'da başlayan toplantıda bakanların kendi alanları ile ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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06 May 2024 - 18:03 DHA Ankara- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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