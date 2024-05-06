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Yener: "Bazı ilçelerde seçim yenilenecek"

YSK Başkanı Ahmet Yener: Yapılan itirazlar sonucunda Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçelerinde seçimler yenilenecektir.30 büyükşehir belediye başkanlığından CHP 14, AKP 12, DEM Parti 3, YRP 1 belediye başkanlığı kazandı.

06 May 2024 - 16:28 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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