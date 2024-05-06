"Saldırılarda 34 bin 735 sivil öldü"

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 34 bin 735 sivilin hayatını kaybettiğini, 78 bin 108 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 52 sivilin yaşamını yitirdiğini, 90 sivilin ise yaralandığını açıkladı.