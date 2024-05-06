Kurban bedeli belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü '2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı', Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapıldı. Erbaş, kurban ibadetinin Müslümanlar arasında ümmet bilincinin güçlenmesine ve Müslümanların birbirlerini yakından tanımalarına vesile olduğunu söyleyerek, "Kurban sayesinde ülkemizin 81 ilinde 922 ilçesinde, pek çok beldesinde, köyünde, sadece ülkemizde değil, sınırlarımızın ötesinde milyonlarca mağdur, fakir fukara, garip gureba, bir yıl boyunca bir kurban etini bekleyen nice insanlara ulaşma, onlarla tanışma, buluşma imkanı sağlıyor. Yani kurban ibadetinin hikmeti çok büyük" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin herhangi bir ayrım gözetmeden dünyanın ihtiyaç duyulan her yerinde iyilik faaliyetlerinde bulunduğunu belirten Erbaş, Müslüman azınlıklara, yoksullara, kimsesizlere, yetimlere, savaş ve işgal dolayısıyla mağdur olan, afetlere maruz kalan ihtiyaç sahiplerine milletin merhamet elini uzatmaya devam edeceğini belirtti.

'4,6 MİLYON HİSSE KURBAN KESİLDİ'

2023 yılında TDV'ye emanet edilen 745 bin 535 hisse kurbanın yurt içinde 79 il, yurt dışındaysa ise 47 ülke 280 bölgede bizzat gönüllü ve görevlilerin nezaretinde kesilerek 34 milyon 667 bin 378 kişiye ulaştırıldığı bilgisini paylaşan Erbaş, " Türkiye Diyanet Vakfımız, 31 yıllık süreçte hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 4 milyon 662 bin 258 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır" dedi.

'81 İLDE KURBAN BAĞIŞ STANTLARI KURULACAK'

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlediklerini ifade etti. Vatandaşların, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapabileceklerini belirten Erbaş, şunları söyledi:

"Cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilirler. Vatandaşlarımız, vekaletle kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan alabilir. Bunlarla birlikte vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için tüm illerimizde ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şubemiz aracılığıyla şehirlerimizin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurulacaktır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikleri, Koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle emanet edebilirler."