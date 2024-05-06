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"Kara harekatından vazgeçmelidir”

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell İsrail'in Refah’a yönelik olası operasyonunun savaş ve kıtlığa yol açacağını belirterek, “İsrail kara harekatından vazgeçmelidir” dedi.

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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, yaptığı açıklamada, “İsrail'in Refah'taki sivillere yönelik tahliye emirleri en kötüsüne işaret ediyor. Daha fazla savaş ve kıtlık. Bu kabul edilemez. İsrail kara harekatından vazgeçmeli ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2728 sayılı kararını uygulamalıdır. AB, uluslararası toplumla birlikte böyle bir senaryoyu önlemek için harekete geçebilir ve geçmelidir” dedi.

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06 May 2024 - 15:33 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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