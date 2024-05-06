"Kara harekatından vazgeçmelidir”

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, yaptığı açıklamada, “İsrail'in Refah'taki sivillere yönelik tahliye emirleri en kötüsüne işaret ediyor. Daha fazla savaş ve kıtlık. Bu kabul edilemez. İsrail kara harekatından vazgeçmeli ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2728 sayılı kararını uygulamalıdır. AB, uluslararası toplumla birlikte böyle bir senaryoyu önlemek için harekete geçebilir ve geçmelidir” dedi.