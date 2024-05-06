- Dünya

"İsrail yanlış sinyal gönderiyor"

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan, İsrail’in ülkede Al Jazeera medya kuruluşunu yasaklamasının ardından yapılan açıklamada, “İsrail yanlış sinyal gönderiyor” denildi.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, “Özgür ve çeşitlilik içeren bir basın ortamı her liberal demokrasinin önemli bir temel taşıdır. Kriz dönemlerinde basın özgürlüğünün korunması özellikle önemlidir. İsrail makamlarının ülkede Al Jazeera'yı kapatma kararı yanlış bir sinyaldir” ifadeleri kullanıldı

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06 May 2024 - 14:59 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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