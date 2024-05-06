"İsrail yanlış sinyal gönderiyor"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, “Özgür ve çeşitlilik içeren bir basın ortamı her liberal demokrasinin önemli bir temel taşıdır. Kriz dönemlerinde basın özgürlüğünün korunması özellikle önemlidir. İsrail makamlarının ülkede Al Jazeera'yı kapatma kararı yanlış bir sinyaldir” ifadeleri kullanıldı
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.