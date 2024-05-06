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Yenimahalle GESK deplasmanlı lige güçlü başladı

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, B1 Futbol Deplasmanlı Süper Lig 2024 Sezonuna güçlü başladı. B1 Sesi Görenler Ligi 1’inci haftada Anadolu Engelliler Spor Kulübü ile mücadele eden Yenimahalle GESK sahadan 7-0 ‘lık farklı galibiyetle ayrıldı.

Yenimahalle GESK deplasmanlı lige güçlü başladı mask

Yenimahalle Belediyesi GESK Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşmaya ilk dakikadan itibaren baskılı başlayan ve rakibine göz açtırmayan Yenimahalleli sporcular, ilk yarıyı 3-0’lık üstünlükle kapattı. Temponun hiç düşmediği maçta, Muhammed Ali Öktem, Celal Çoban ve İsa Ada’nın attığı gollerle mücadele 7 golle tamamlandı.

Başkan Yaşar’dan sporculara tebrik

Takımı tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Sizlerin tüm engellere karşı göstermiş olduğunuz başarılar beni çok gururlandırıyor. Eğer düzenli şekilde çalışıyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı düşünüyorsanız, bu hangi alanda olursa olsun, her zaman hayalini kurduğunuz noktada olursunuz. Başarı engel tanımaz. Hepinizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Yenimahalle GESK Başkanı Birgül Bek ise Yaşar'a verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, "Yenimahalle'yi temsil etmekten dolayı çok mutluyuz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

2’inci hatfa hazırlıkları tam gaz sürüyor

İlk haftayı puan durumuna göre lider tamamlayan ve yoğun şekilde antrenmanlarına devam eden Yenimahalle Belediyesi GESK ligin 2’inci haftasında, 18 Mayıs Cumartesi günü İzmir Çağdaş Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

 

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06 May 2024 - 14:24 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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