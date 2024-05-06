06 May 2024 - 14:33- Gündem G:

Altınköy Açık Hava Müzesi hizmete açılacak

Altındağ Belediye Dr. Veysel Tiryaki tadilatı devam eden Altınköy Açık Hava Müzesi’ni ziyaret etti.

Altınköy Açık Hava Müzesi hizmete açılacak mask

Altındağ Belediyesi’nin bakım ve onarıma aldığı Altınköy Açık Hava Müzesi’ni ziyaret eden  Veysel Tiryaki, devam eden tadilat hakkında açıklamalarda bulundu.Tiryaki; “Çalışmalarımızı en hızlı şekilde bitirip vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği, şehir hayatından uzaklaşarak rahat bir nefes aldığı ve 100 yıl öncesinin köy hayatını deneyimlediği Altınköy Açık Hava Müzemizi, en yakın zamanda hizmete açacağız.” şeklinde konuştu. 

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06 May 2024 - 14:33 Ankara- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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