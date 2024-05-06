Altınköy Açık Hava Müzesi hizmete açılacak

Altındağ Belediyesi’nin bakım ve onarıma aldığı Altınköy Açık Hava Müzesi’ni ziyaret eden Veysel Tiryaki, devam eden tadilat hakkında açıklamalarda bulundu.Tiryaki; “Çalışmalarımızı en hızlı şekilde bitirip vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği, şehir hayatından uzaklaşarak rahat bir nefes aldığı ve 100 yıl öncesinin köy hayatını deneyimlediği Altınköy Açık Hava Müzemizi, en yakın zamanda hizmete açacağız.” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanımız Dr. Veysel Tiryaki, tadilat nedeniyle bir süredir kapalı olan #Altınköy Açık Hava Müzemizi gezerek tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Tiryaki, "Çalışmalarımızı en hızlı şekilde bitirip vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği,… pic.twitter.com/toBQc728ZP
— Altındağ Belediyesi (@altindagbel) May 6, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.