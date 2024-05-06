Mardin'de silahlı saldırıda

Mardin Nusaybin ilçesi Abdulkadirpaşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. İş yerine motosikletiyle gelen kişi, bir süre sonra içerdekilerle tartıştı. İş yerinden çıkıp motosikletiyle ayrılan şüpheli, daha sonra eli silahlı başka biriyle iş yerinin önüne geldi. Pompalı tüfekle iş yerine ateş eden kişi, motosikletiyle bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına da yansıdan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin Nusaybin ve kent merkezinde yaptığı çalışmalarda, olaya karıştığı belirlenen F.A., İ.A., F.A. ve Ş.A. isimli şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.