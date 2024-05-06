- Gündem

Beton mikseri ile minibüs birbirine girdi: 8 ölü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Beton mikseri ile minibüs birbirine girdi: 8 ölü mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Hatay yolu Hatay istikametinde meydana geldi. Hatay yönüne seyir halinde olan minibüs ile beton mikseri çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen minibüs şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada minibüsteki 8 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

# edildi, meydana, geldi, Polis, ile, ilk, Kaza

06 May 2024 - 14:17 DHA Gaziantep- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL