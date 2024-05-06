Polis aracından atlamıştı,hayatını kaybetti

Gaziantep Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunların olduğu ileri sürülen Onur Toy, şüpheli hareketlerde bulununca mahalle esnafı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Toy’u gözaltına aldı. Onur Toy polis merkezine götürülürken iddiaya göre aracın kapısını tekmeleyip, kendini dışarı attı. Başından yaralanan Toy, çağırılan ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi'nde kaldırıldı.
Yoğum bakım ünitesinde tedavi gören Toy, bugün 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Onur Toy'un cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.