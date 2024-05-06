Halk otobüsü yayaya çarptı

Adıyaman'da Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer T. idaresindeki 02 HO 1040 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçen İbrahim Ş.'ye çarptı. Yola savrulan yaralıyı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlıkçılar, İbrahim Şahan'ı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.