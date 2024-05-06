Bazı illerde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusunda aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Yağışlar, Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ile Şırnak'ın doğusunda ve Ağrı ile Bitlis'in 2 bin metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.