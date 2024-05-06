Polise saldıran 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilere karıştığı tespit edilerek dün sabah gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.