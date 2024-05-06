- Asayiş

Polise saldıran 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise saldırdıkları nedeniyle gözaltına alınan 12 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Polise saldıran 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Polise saldıran 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilere karıştığı tespit edilerek dün sabah gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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06 May 2024 - 12:58 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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