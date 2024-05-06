Adana'da sulama kanalına düştü

Adana Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Tezcan Kanal, dengesini kaybederek Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalına düşüp, akıntıda sürüklenmeye başladı. Çevredekiler, suya atlayıp, kadını kurtarmaya çalıştı. Bir süre akıntıda sürüklenen gençler, kadını kıyıya çıkarmayı başardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Tezcan Kanal’ı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kanal’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.