Kayıp koyunlarını ararken, hayatını kaybetti

Aydın kırsal Uzunçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arazide kaybolan koyunlarını bulmak için motosikletiyle evden ayrılan çiftçi Hilme Gülsevi'ye ulaşamayan yakınları jandarmayı arayıp, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD ve Nazilli Amatör Telsizciler Derneği ekipleri bölgede kaybolan çiftçiyi aradı. Gece geç saatlere kadar arama yapan ekipler Gülsevi’yi bulamadı.
Sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başlayan ekipler, Hilmi Gülsevi'yi evinden 3 kilometre uzaklıktaki arazide motosikletinden 500 metre ileride hareketsiz halde buldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Gülsevi'nin öldüğünü belirledi.
Hilmi Gülsevi'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp morguna gönderildi. Kaybolan koyunların ise bölgedekiler tarafından bulunarak ailesine teslim edildiği öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.