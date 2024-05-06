Yavaş'tan Davutoğlu'na teşekkür adımı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerinde kendisini desteklediğini açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Yavaş ziyaretinde, "31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Ankara’da bize desteklerini açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın @Ahmet_Davutoglu ’na teşekkür ziyaretinde bulunduk. Kentimizi ortak akılla ve hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.