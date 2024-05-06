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Yavaş'tan Davutoğlu'na teşekkür adımı!

Mansur Yavaş, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Yavaş'tan Davutoğlu'na teşekkür adımı!
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerinde kendisini desteklediğini açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Yavaş ziyaretinde,  "31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Ankara’da bize desteklerini açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın @Ahmet_Davutoglu ’na teşekkür ziyaretinde bulunduk. Kentimizi ortak akılla ve hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

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06 May 2024 - 12:35 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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