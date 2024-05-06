"Hepimiz Deniz'iz, hepimiz Yusuf'uz, hepimiz Hüseyin'iz"

6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, mezarları başında saygıyla anıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, mezarların yanına karanfil bıraktı.

Özel, Deniz Gezmiş'in mezarı başında açıklamada bulunarak, "Bütün Cumhuriyet Halk Partililer Deniz Gezmiş'tir. Hepimiz, Deniz'iz hepimizi Yusuf'uz hepimiz Hüseyin'iz. Onların mücadelesi durmadı, ölmedi mücadele duruyor. Mücadeleyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in açıklaması şu şekilde; "Deniz gezmiş ve Yusuf aslan 25 yaşında Hüseyin İnan 24 yaşındaydı. Onların yürüyüşü Mustafa Kemal Atatürk yürüyüşüdür. Onların yürüyüşü kardeş kavgasıdır. Deniz Gezmiş son sözlerini söylerken yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği demiştir. Bunları söyleyen 25 yaşındaki 3 tane genci bu hayattan kopardılar. Bugün halen ODTÜ'deki devrim yazısı yazdıkları statta halen daha orada tören yapmalarını yasaklayan bir anlayış var.

En çok ben istiyorum normalleşelim, yumuşayalım. Benim görevim anayasal kayıpları teker teker geri almak. Anayasa mahkemesi herkes çıkabilir demişken yasaksa bundan sonra kimse normalleşip de sonu anayasaya verir mi diye düşünmesin. Kimse normalleşmeden bahsetmesin. Deniz, anayasal düzeni savunuyordu. karşısındakiler yasakladılar, onları illegal bir çizgiye ötmek için her şeyi denediler.

Deniz Gezmiş'in davası ayni zamanda Filistin davasıdır. Deniz Gezmiş Filistin'de İsrail zulmüne karşı direnmiştir. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer Deniz Gezmiş'tir. Hepimiz Deniz'iz hepimizi Yusuf'uz hepimiz Hüseyin'iz. Onların mücadelesi durmadı, ölmedi mücadele duruyor. Mücadeleyi sürdürüyoruz."



