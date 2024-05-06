"CHP’yi ‘tuzağa düştünüz’ diyerek uyarıyoruz"

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) eleştirilerde bulundu. Başkan Mutlu, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: “CHP’nin ana muhalefet partisi olarak yaptığı hatalar memlekete zarar veriyor. O nedenle uyarma gereği duyuyoruz. Şimdi CHP’ye soruyoruz. Öncelikle seçmen sizi birinci parti yaptı ve dedi ki ‘sallanan bu iktidarı devirin’. Bunun yolu erken seçim iken neden tam tersi yola girip ‘erken seçime gerek yok’ dediniz. Normalleşme nedir? Siyaset yapıyorsak bunu 22 yıldır ülkeyi yönetenlere fatura etmek gerekir. Neden dernek başkanı gibi randevu isteyip ‘boş koltuk’ darbesi yediniz? Sizin işiniz mücadele etmektir müsamere yapmak değildir. Çünkü halk mücadele istiyor çay sohbeti değil. Ayrıca, sorarım size AK Parti 31 Mart’tan zaferle çıksaydı sizin yüzünüze bakar mıydı, sizi muhatap alır mıydı? Yerli ve Milli Parti gerginlikten yana değildir. Ama göz göre göre halkın mesajını almayıp sallanan bir iktidarın değirmenine su taşıyorlar. CHP’yi ‘tuzağa düştünüz’ diyerek uyarmayı görev sayıyoruz. Siyasetin kuralları vardır. Güreşçiler rakibini yenmek için er meydanına çıkar mücadele eder, rakibi ile çay sohbeti yapmaz. Bu tür davranışlar dünyanın her yerinde iktidara yarar. Rakibi yenmeye çalışmak gerginlik ya da saygısızlık değil millete verilen sözün gereğidir.”