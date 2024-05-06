Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in yönetmenliğini üstlendiği dizide “Fecir Emirkıran” karakterine hayat veren oyuncu Burak Yörük, özel açıklamalarda bulundu.

“ DAHA ÖNCE HİÇ BUNA BENZER BİR ROL OYNAMAMIŞTIM”

Canlandırdığı Fecir Emirkıran karakterinin kendisinden çok uzak bir karakter olduğuna değinen Yörük, “Fecir’den sonra hayatımda çok fazla şey değişti; çünkü daha önce hiç buna benzer bir rol oynamamıştım. Öncelikle kendimden çok uzak bir insanı canlandırmak ilginç bir deneyim oldu. Fecir daha çok güdüleriyle yaşayan bir insan ben kendi hayatımda öyle değilimdir. Etik değerlere önem veren bir insanım. Hayatı, elimden geldiğince öğrendiğim ekole göre dikkatli yaşarım. Fecir öyle değil; kötü bir ekolü var, yanlış örneklerle büyümüş. Bu anlamda psikolojik olarak güdüsel davranışları mevcut. Bana uzak biri olduğu için hayatımda çok şey değişti, gittikçe daha merhametli biri olduğumu hissediyorum. Fecir’den sonra kendi değerimi anladım” dedi.

“KIRBAÇ SAHNESİNDE ÇOK ZORLANDIM.”

Oyuncu çekimler sırasında onu en çok zorlayan sahneye de değindi. Fecir’in babası tarafından şiddet gördüğü sahnelerde zorlandığına değinen Yörük “Fecir’in babası tarafından kırbaçlandığı sahne hem duygusal hem de fiziksel olarak zorlayıcı ve yorucu bir sahneydi” diye konuştu.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi oyuncuları kadrosunda buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni bölümleri ile çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.