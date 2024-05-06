TIR, 5 araca çarptı: 6 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği 06 CPV 267 plakalı TIR, önce trafik ışıklarında bekleyen 34 VS 6816 plakalı minibüs ile 38 P 2062 plakalı işçi servisi minibüsüne, ardından da bir marketin önünde park halindeki 38 KM 933 plakalı otomobil ile 38 R 0451 plakalı işçi servisi minibüsü ve 06 CEP 154 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,