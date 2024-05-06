Dursunoğlu karakterini canlandıracak

Edinilen bilgilere göre, çeşitli oyuncuların adı Dursunoğlu karakteri için geçmesine rağmen, kamuoyuna yansıyan son kararın Salih Bademci'nin bu rolü canlandıracağı olduğu. Projenin senaryosu tamamlanmak üzere ve Bademci, hazırlıklara başladı.