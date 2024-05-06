BM İnsan Hakları Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Kabinenin İsrail'deki Al Jazeera'yı kapatma kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Özgür ve bağımsız bir medya, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması için elzemdir. Gazze'den yapılan haberlere getirilen sıkı kısıtlamalar göz önüne alındığında bu durum daha da önem kazanmaktadır. İfade özgürlüğü temel bir insan hakkıdır. Hükümeti yasağı kaldırmaya çağırıyoruz” denildi.

NETANYAHU VE İLETİŞİM BAKANI KARHİ TALEP ETTİ

İsrail hükümeti dün Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi’nin talebiyle Al Jazeera’nin İsrail’de kapatılmasına karar verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, konuyla ilgili açıklamasında, “ Güvenlik Kabinesi'nde yapılan görüşmelerin ardından ve benim talimatım doğrultusunda, Hükümet bugün Al Jazeera’nin İsrail'deki yayınlarının durdurulmasını görüştü. Al Jazeera muhabirleri İsrail'in güvenliğine zarar vermiş ve IDF askerlerine karşı kışkırtıcılık yapmıştır. Hamas'ın sözcüsünü ülkemizden çıkarmanın zamanı gelmiştir. İletişim Bakanı Shlomo Karhi'ye bu konudaki faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“EKİPMANLARINA EL KONULACAK”

İsrail İletişim Bakanı Karhi, kuruluşun derhal kapatılacağını ve ekipmanlarına el konulacağını belirterek, “Basın özgürlüğünü İsrail'in ve IDF askerlerinin güvenliğine zarar vermek ve savaş zamanında terörizmi teşvik etmek için kullananlara karşı derhal harekete geçeceğiz. Hamas'ın İsrail'deki sözcüleri için ifade özgürlüğü olmayacaktır. Al Jazeera derhal kapatılacak ve ekipmanlarına el konulacaktır” ifadelerini kullandı.