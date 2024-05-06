İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin kentte uyuşturucu ticareti yapacağı istihbaratıyla çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından S.D., A.O., T.O. ve M.K.G. isimli şüphelilerin, İstanbul’da oldukları belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2'si yabancı uyruklu, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 27 kilo 165 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçilirdi.
Bursa’ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.