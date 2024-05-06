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İngilizce öğretmeni, eşi tarafından öldürüldü

Samsun’un İlkadım ilçesinde, İngilizce Öğretmeni Saadet Çay (43), boşanma aşamasında olduğu büfeci eşi Adem Çay(48) tarafından evinde göğsünden tabancayla vurularak öldürüldü.

İngilizce öğretmeni, eşi tarafından öldürüldü mask
İngilizce öğretmeni, eşi tarafından öldürüldü
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Samsun 19 Mayıs Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçedeki Belediye Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olan 2 çocuk annesi Saadet Çay, boşanma aşamasında olduğu büfeci eşi Adem Çay tarafından evinde göğsünden tabancayla vuruldu. Adem Çay, eşini vurup binadan çıkarken, sokak üzerinde devriye gezen bekçiler tarafından suç aleti tabancasıyla yakalandı. Eve giren ekipler, Çay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çay'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, şüpheli ise gözaltına alındı. Bu arada, Ahmet Çay'ın ‘kasten yaralama’ , ‘tehdit’ , ‘yağma’ gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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06 May 2024 - 10:54 DHA Samsun- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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