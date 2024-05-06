" Operasyona hazırız, emir yakında gelir"

İsrail Savunma Bakanı Gallant, yaptığı açıklamada “IDF güçleri tüm Gazze'de ve özellikle Refah bölgesinde güçlü bir operasyona hazırdır, emir çok yakında gelecektir. Hamas kaçırılanları geri verme planını reddediyor. Bunun sahadaki sonuçları net olacaktır” dedi.

“UNRWA NOKTASI VURULDU”

IDF’ten yapılan açıklamada, Hamas’a ait olduğu ifade edilen komuta ve kontrol merkezinin vurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Gazze'nin merkezinde UNRWA'ya ait bir binada bulunan Hamas komuta ve kontrol merkezi İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) savaş uçakları tarafından tam isabetle vuruldu. Bu bölge IDF birliklerine ve insani yardım dağıtım çalışmalarına yönelik çok sayıda saldırı için bir hazırlık alanı ve Hamas için bir silah tedarik tesisi olarak hizmet vermiştir. Hamas, komuta ve kontrol pozisyonunu kasıtlı olarak bu bölgeye yerleştirerek buraya sığınan Gazzeli sivilleri tehlikeye atmıştır” ifadeleri kullanıldı.