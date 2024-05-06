Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü, düzenlenecek

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından ABD'nin New York kentinde organize edilen ‘Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü’ bu yıl 18 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. TADF Başkanı Gülay Aydemir, “Bu yılki festival öncekilerden çok farklı olacak” dedi.

TÜRK FESTİVALİNİN 41’İNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü için hazırlıklar devam ediyor. New York şehrindeki festivalin bu yıl 41’incisi gerçekleştirilecek. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından uzun yıllardan beri Amerika’da gerçekleştirilen Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali bu yıl Washington Büyükelçiliği ile New York Başkonsolosluğunun destekleriyle düzenleniyor.

TÜRK MÜZİĞİNİN SEVİLEN İSİMLERİ FESTİVALDE YER ALACAK

TADF Başkanı Gülay Aydemir, festival için yaklaşık 3 aydan beri gece gündüz çalıştıklarını, bu yılki festivalin önceki yıllardan çok farklı olacağın belirtti. Aydemir, çok değerli sanatçıların da Amerika’ya geleceklerini müjdeledi. Festivale renk katacak sanatçılar arasında Rafet El Roman ve Pınar Ayhan’ın dışında sürpriz isimler de yer alacak.

MEHTER TAKIMI’NDAN ANADOLU ATEŞİ’NE

Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehter Takımı ile Mustafa Erdoğan’ın Anadolu Ateşi da gösteri sunacak. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nün Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliği ile ABD'nin ekonomik ve kültürel hayata katkılarının görünürlüğünü artırması açısından önem taşıdığını söyleyen Aydemir, yürüyüşe özellikle çocuk ve gençlerin katılımının kendilerini son derece mutlu edeceğini ifade etti.