- Spor

Kutlamalarda Haluk Levent sahne aldı

TFF 3'üncü Lig’de şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamasında sanatçı Haluk Levent sahne aldı.

Kutlamalarda Haluk Levent sahne aldı
Kutlamalarda Haluk Levent sahne aldı
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TFF 3'üncü Lig’de şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor için valilik önünde kulüp yönetimi tarafından şampiyonluk kutlaması düzenlendi. Konser alanında geniş güvenlik önlemi alındı. Gelenler üst aramasının ardından konser alanına girdi. Şampiyonluk kutlamasında sanatçı Haluk Levent ve Big Bando Grubu sahne aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan, sporculara şampiyonluk kupasını verdi. Ayrıca şampiyonlukta emeği geçen taraftar ve yönetimcilere de plaket verildi. Batman Valisi Ekrem Canalp de şampiyonluk konserinde sahne alan sanatçı Haluk Levent'e Batman Petrolspor forması hediye etti.

Şampiyonluk kutlamasında konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, "Dedik ki 2024 yılında Batman Petrolspor şampiyon olacak. Ama bugün size bir şey daha söylüyoruz; 2025 yılında da Petrolspor 2’nci Lig’de inşallah yine şampiyon olacak. Aynen bu sene yaptığımız gibi yönetimiyle, taraftar gruplarıyla ama hepsinden öte Batman olarak bir ve bütün olursak 2025 yılında yine şampiyon biziz" dedi.

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06 May 2024 - 10:22 DHA Batman- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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