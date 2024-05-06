- Asayiş

Apartman dairesinde patlama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

Apartman dairesinde patlama mask
Apartman dairesinde patlama
Apartman dairesinde patlama
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Çorlu’nun Cemaliye Mahallesi Egem Sokak’ta, 5 katlı Kiraz Apartmanı’nın en üst katında saat 09.00 sıralarından patlama oldu. Patlamada dairede hasar oluştu, içeride bulunan 1 kişi ağır yaralandı. Apartmandaki diğer dairelerin de camları kırılırken, ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Apartmanda oturan İsmail Dişçi, “Patlamayla birlikte bina deprem gibi oynadı yerinden” dedi. Ekipler, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

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06 May 2024 - 09:59 DHA Tekirdağ- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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