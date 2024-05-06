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Stokçuluğa 61 Milyon Ceza!

Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu denetlemeler sonucunda satokçuluk ve fahiş fiyat uygulayan işletmelere toplam 61 Milyon lira ceza kesildi.

06 May 2024 - 09:53 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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