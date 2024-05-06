Kayseri'de zincirleme trafik kazası

Haber albümü için resme tıklayın

Merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda tır, kamyon, otomobil, minibüs ve 2 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir müddet kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.