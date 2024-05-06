- Asayiş

Kayseri'de zincirleme trafik kazası

Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de zincirleme trafik kazası mask
Kayseri'de zincirleme trafik kazası
Kayseri'de zincirleme trafik kazası
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda tır, kamyon, otomobil, minibüs ve 2 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir müddet kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

# 6 yaralı, Kayseri, TRAFİK KAZASI, bir, ardından, Polis, Otomobil, geldi, meydana, Kaza, edildi

06 May 2024 - 09:55 AA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL