Sağanak yerini kar yağışına bıraktı

Başkale'de dün akşam etkili olan sağanak, 2 bin 400 rakımlı ilçede yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya giden vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle araçlar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.