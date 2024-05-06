- Yaşam

Sağanak yerini kar yağışına bıraktı

Van'ın Başkale ilçesinde gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı, araçlar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Sağanak yerini kar yağışına bıraktı mask
Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
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Başkale'de dün akşam etkili olan sağanak, 2 bin 400 rakımlı ilçede yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya giden vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle araçlar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

# sağanak, Kar, Yağış, ile, Hava

06 May 2024 - 09:51 DHA Van- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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