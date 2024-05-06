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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'nın başkenti Meksiko’ya gitti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika’da mask

TBMM’den Kurtulmuş’un resmi ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, “ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Meksika'nın başkenti Meksiko'ya ulaştı. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş’u, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ karşıladı” denildi.

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06 May 2024 - 09:34 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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