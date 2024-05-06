Dilekler Tunca Nehri’ne bırakıldı

Edirne'de, 'baharın habercisi' olarak kabul edilen Kakava- Hıdırellez Şenlikleri’nin 2'nci gününde, Romanlar ile kente gelen yerli ve yabancı turistler Sarayiçi'nde Tunca Nehri kıyısına akın etti. Nehir kıyısında toplanan kalabalık kağıtlara yazdıkları dileklerini suya bırakıp, ağaçlara asarak geleneği yaşattı.

Edirne’de 4-5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın habercisi Kakava- Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl Türkiye’nin dört bir yanı ve Balkanlardan gelen 90 bini aşkın katılımıyla kutlandı. Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bu yıl Kakava- Hıdırellez Şenlikleri için 90 bini aşkın misafirimiz Edirne’mizin konuğu oldu” denildi.

Sarayiçi'nde dün dev ateşin yakılmasıyla başladı. Romanlar ve yerli ve yabancı binlerce kişi, alanda sabahın ilk ışıklarına kadar dans edip eğlendi. Tunca Nehri'nin geçtiği bölgedeki şenliklerde, sabahın ilk ışıklarıyla yüzünü nehirde yıkayanlar, dileklerini yazdıkları kağıtları suya bıraktı. Ardından kapıya asınca bereket getirdiğine inandıkları ağaç dallarını koparan katılımcılar, geleneklerini yerine getirmenin mutluluğuyla evlerinin yolunu tuttu.

‘EDİRNE'NİN TURİZM POTANSİYELİ GİTTİKÇE ARTIYOR’

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sabah saatlerinde Tunca Nehri’ni çiçek bıraktı. Akın, “Üç günlük şenliğimizin son gününde baharı karşıladık hep beraber. Dileklerimizi tuttuk. Bu sene tüm dileklerimiz Edirne ve Edirneli hemşehrilerimiz içindi oldukça güzel iki gün geçirdik. Dediğim gibi bugün de son günü. Çok güzel sahne performansları izledik. Gelen misafirlerimizden çok olumlu eleştiriler aldık. Görüyoruz ki her geçen gün Edirne'nin turizm potansiyeli gittikçe artıyor. Biz de bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tabii dediğim gibi gelen bütün misafirlerimizden çok güzel eleştiriler aldık ama muhakkak ki eksiklerimiz vardır. Biz bu anlamda sade bir anket çalışması da yaptırdık. İnşallah önümüzdeki sene bu eksikliklerimizi tamamlamış bir şekilde daha iyi şartlarda şenliğimizi sürdüreceğiz. Çok kalabalıktı. Gerçekten muazzam bir kalabalık vardı. Bu bizi çok memnun etti. Hem Edirneli hemşehrilerimizin ilgisi çok yoğundu. Hem dışarıdan gelen yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerimizin sayısı oldukça fazlaydı. Misafirlerimizin sayısı oldukça fazlaydı. Şu an tam sayı bilemiyorum ama yani bizim bu alanda gördüğümüz ya da şehirde gördüğümüz geçen senenin çok çok üstündeydi” dedi.

'DİLEKLERİMİZİ DİLEDİK, SUYA BIRAKTIK'

Kocaeli’nden Kakava Şenlikleri için gelen Nagihan Köseoğlu, “Dileklerimizi tuttuk. Gece ağaç dibine koyduk. Sabah da geldik nehre attık. Ağaç dallarımızı da elimize aldık ama aşağıya inilmiyor o yüzden nehirde yüzümüzü yıkayamadık. İyilik, sağlık olsun. Bütün dünya için huzur olsun. Dileklerimizin en başında bunlar geliyor” dedi. Edirneli Nurten Özer, “Dün akşam buradaydık. Sabahın ilk saatlerinde dileklerimizi dilemek sıraya girdik. Allah kabul eder inşallah” ifadelerini kullandı. Edirneli Bülent Yılmaz da, “Buraya gelmek baya zor olduk kalabalıktan dolayı, kutlamalar çok güzeldi. Dileklerimizi diledik suya bıraktık. İnşallah gerçekleşir” dedi.